Başına demir çubuk saplanan çocuk 6 saat süren operasyonla kurtarıldı

Zonguldak’ta, bisikletiyle gezerken 2 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran’ın ağzından giren demir başından çıktı. Yaralı çocuk, ekipler tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Beyin cerrahisi, kulak burun boğaz, plastik cerrahisi, anestezi ve AFAD ekipleri başarılı bir ekip çalışması sonucunda 6 saat süren operasyonla 1 metre uzunluğundaki demir çubuk operasyonla alındı. Çocuk yoğun bakım ünitesine kaldırılan 7 yaşındaki Fırat Başaran’ın tedavisi devam ediyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Hakan Bakkal, ameliyata katılan 1 uzman doktor ve 6 öğretim üyesi ile birlikte 7 yaşındaki Fırat Başaran’ın ameliyatı ve sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, operasyonda emeği geçen tüm branştaki arkadaşlarına ve AFAD ekiplerine teşekkür etti. Hastanın 6 saat süren başarılı operasyonun ardından başında bulunan 1 metre uzunluğundaki demir çubuğun çıkartıldığını ifade eden Bakkal, “Atatürk Devlet Hastanesinden bize yönlendirilen 7 yaşındaki erkek çocuğumuz çok da rutin de görmediğimiz bir yaralanma ile acil servisimize başvurdu. Hastamız hastaneye başvurmadan önce hastamızla ilgili tıbbi bilgiler bize ulaştırıldığı için biz de ekip olarak beyin cerrahisi, kulak burun boğaz, anestezi, plastik cerrahi ve ameliyat ekibimiz hazır olarak bekliyorduk. Saat 18.00 gibi ameliyathaneye alındı. Üniversitemizdeki ilgili branş ekipleri ve Atatürk Devlet Hastanesinde beyin cerrahisi uzmanı operatör Dr. Emrah Keskin ile birlikte hasta ameliyata alındı. AFAD ekibi demirin kesilmesinde bizlere çok yardımcı oldu. İlk önce kulak burun boğaz tarafından hava yolu açıldıktan sonra AFAD ekipleri çıkarılacak olan çubuğun belli bir kısmını keserek yapılacak işlemde yardımcı oldu. Akabinde beyin cerrahisi gerekli işlemleri yaparak demir çubuğun çıkartılması konusunda rahat bir ortam hazırlamasını sağladı. Ardından çıkarılma işlemi tamamlandı. Ardından KBB ve plastik cerrahi oluşan defektle ilgili onarım işlemlerini tamamlandı. Hastamız şu an çocuk yoğun bakım ünitesinde bilinci açık bir şekilde takip edilmektedir. Burada tüm branştaki arkadaşlarımızın, ameliyat ekibimizin ve AFAD’ın çok büyük emekleri vardır. Ben hepsine hastanemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

İlk günlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Doç.Dr. Şanser Gül ise, “Hastamızı ilk olarak Atatürk Devlet Hastanesinde beyin cerrahisi uzmanı operatör Dr. Emrah Keskin görüyor ve durumu bize haber veriyor. Biz hazırlığımızı yaptık. Temel prensip ilk önce zarar vermeme, üst damaktan ağız içinden giren ve yaklaşık 1 metre uzunluğundaki demir çubuk kafatasını delerek sol ön fontelden 40 santim dışarı çıkmıştı. AFAD ekipleri tarafından 3 santim kalana kadar kesildi. Temel prensiplere bağlı kalarak parçalanan bölgeyi genişleterek demir çubuk rahatlatıldı. Sonra ameliyata alınarak demir çubuk çıkartıldı. Ön beyin düşünce davranışlarımızı yönlendirir; hafıza, düşünme, karar verme, idare etme gibi durumları evet çocuğumuz şu an yoğun bakımda bilinci açık bir şekilde zaman içinde neyi kaybettiğini görmüş olacağız. İlk günlerde hayati önem taşıyan bir durum var o da enfeksiyon ekip olarak tüm işlemler yapıldı. Antibiyotik tedavisine başlandı. İlerleyen günler her türlü sonuca açık” şeklinde konuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali’ndan Dr. Öğretim Üyesi Özcan Pişkin ise bu tür vakalarda ekip çalışmasının önemine değinerek, "Operasyon öncesi fotoğraflardan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Tüm branştaki hocalar çok emek harcadı. Hasta güvenliği açısından tüm önlemleri aldık. Kan talebi ve hava yolu güvenliği konusunda çalışmaları yaptık. Bütün alt yapı hazırlandıktan sonra işleme başlandı. AFAD’ından tıbbi çalışanına kadar ekip çalışıldı. Bu sonuca ulaşmamızda ekip çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Taşdemir’in ameliyatına Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Kalaycı ve Doç.Dr. Şanser Gül, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sultan Şevik Eliçora ve Dr. Öğretim Üyesi Duygu Erdem, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Burçin Acuner, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali’ndan Dr. Öğretim Üyesi Özcan Pişkin ve Atatürk Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Op.Dr. Emrah Keskin katıldı.