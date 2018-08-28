Başına demir saplanan 7 yaşındaki Fırat, hayati tehlikeyi atlattı

Servise alınan Fırat Başaran’ın doktorları Başaran’ın hayati tehlikeyi atlattığını tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yeşil Mahalle Nihat Arkat Sokakta 14 Ağustos 2018 tarihinde bisiklete binerken dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düşen ve kafasına inşaat demiri saplanan 7 yaşındaki Fırat Başaran hayati tehlikeyi atlattı. Yoğum bakımdan alınarak servise çıkartılan Başaran’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim vekili Prof. Dr. Gamze Yurdakan, Dr. Öğretim Üyesi Özcan Pişkin ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurgünür Doğan ile birlikte gazetecilere açıklamada bulundu. Başhekim vekili Gamze Yurdakan, hastanın hayati tehlikesinin kalmadığını enfeksiyon riskine karşı tedavinin devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

“Talihsiz bir kaza sonucu hastaneye sevk edilen hastamız 14 ağustos 2018 tarihinde 5 saat süren operasyon sonucu hayati tehlikeyi atlatarak iyileşme sürecine geçmiştir. Bu süreçte ekip çalışması prensibiyle hareket eden ve başarılı müdahaleler de bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve re animasyon, plastik rekonstniktit, estetik cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi ve pediatri anabilim dallarının değerli öğretim üyelerine ve yardımcı sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Bölgede hem ileri düzeyde teknolojiye hem de konusunda uzman ve titizlikle akademik idari personele sahip Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Merkezi yine bu olayda da başarılı bir çalışmaya imza atmıştır. Bundan sonra da çalışmalarımız aynı titizlik ve özveri ile devam edecektir. Sevgili Fırat ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuan iyileşme sürecinde enfeksiyon riski nedeniyle tedavisine devam edilmekte geçirdiği operasyon sırasındaki damaktaki yarasının iyileşmesini bekliyoruz. Şuan durumu gayet iyi yoğun bakımda çıktı normal odasında iyileşmesini bekliyor. Bu süreci yara iyileşmesine göre takip edeceğiz. Hastamız biraz daha bizimle beraber olacak. Şuan kalıcı hiçbir operasyon yok. Ama enfeksiyon riski açısından hastamızın takip edilmesi gerekiyor."

Ameliyatta emeği geçen tüm herkese teşekkür eden 7 yaşındaki Fırat Başaran’ın annesi Serap Bürke ise “Bisiklete binerken dengesini kaybetmesi sonucu düşmüş ben gittiğimde AFAD ekipleri müdahale ediyordu. Önce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede bakımı yapıldıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Burada tetkikleri yapıldı. Akşam ameliyata alındı. Herkesin seferber olması nedeniyle güzel bir ameliyat gerçekleşti. Şuanda sağlığı yerinde yardımcı olan AFAD ekiplerine, Atatürk Devlet Hastanesindeki doktor ve personele Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi doktorları ve bizim için seferber olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şuanda sağlığı gayet yerinde daha da iyi olacak inşallah şuan konuşuyor, yürüyor. Her geçen gün toparlanacak inşallah" diye konuştu.