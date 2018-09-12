Başkan asfalt döktü

Alaplı Belediyesi Karşıyaka mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Kılçak Köyü girişinden başlanan asfalt çalışmalarında yaklaşık 1 kilometre yol sıcak asfalt olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, asfalt serme makinesini başına geçerek işçilerle birlikte asfalt döktü. Bu yıl 10 bin ton sıcak asfalt dökeceklerini ifade eden Tekin, sıcak asfaltın da uzun süreli bozulmaması için titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Hükümet caddesinde kaldırım çalışmalarının devam ettiğini belirten Tekin, “10 bin ton asfalt çalışması kapsamında Karşıyaka mahallemizden sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Kılçak Köyü girişinden başladığımız çalışmalar yenidoğuş, öğretmenler sitesi önünden devam ederek 1 kilometre yol sıcak asfalt oluyor. Karşıyaka mahallemizdeki asfalt çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak ilçemizin en büyük sorunu olan aslında Belediyemize ilgilendirmeyen Üçler petrol ve kaymakamlık lojmanının oradaki yolun asfaltına başlıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için buradaki asfaltı belediye olarak biz yapacağız. Mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız olacak. Ayrıca hükümet caddesinde kaldırım çalışmaları devam ediyor. Alaplı'yı daha yaşanabilir bir İlçe yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Asfalt döküm çalışmaları sırasında öğretmenler sitesi sakinleri Belediye Başkanı Nuri Tekin'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bir süre sohbet etti.