Başkan Caner güven tazeledi

Mevcut Başkan Süleyman Caner, 119 üyenin 82 oyunu alarak güven tazeledi.

TFF 2.Ligde mücadele eden Zonguldak Kömürspor 18 Haziran’da yapılması planlanan olağan üstü kongreyi gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için 25 Haziran tarihine ertelenmişti. Kırmızı Lacivertli ekip, bugün gerekli çoğunluğu sağlayarak kulüp binasında olağan üstü kongresini gerçekleştirdi. Kulüp binasında yapılan olağan üstü kongrede mevcut Başkan Süleyman Caner, 119 üyenin 82 oyunu alarak güven tazeledi.

Kongre sonrası konuşan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, kongre süreci, takım gidişatı ve gelecek sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Caner, gelecek sezon Kömürspor’u bir üst lige çıkartmak için güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyleyerek, hoca konusunda Cahit Terzi ile anlaştıklarını ve yarın imza töreni düzenleyeceklerini vurguladı. Caner ayrıca A.Ş ve kulübe üyelik konusu içinde gerekli çalışmalara başlayacaklarını belirterek ‘’Bugün kongremizi gerçekleştirdik. İnşallah Zonguldak’a ve Zonguldak Kömürspor’a hayırlı olur. Arzu ettiğimiz sonuçları alarak başarılı olmayı temenni ediyorum. Burada olan yeni ekibimizle ilk toplantımızı yaptık. Gayemiz Zonguldak’ı ve Zonguldak Kömürspor’u iyi yerlere getirebilmek. Onun için herkes ne gerekiyorsa elini taşın altına koyacak. Valimiz Ahmet Çınar zaten Zonguldak Kömürspor’a yardımlarını yapıyor. İnşallah yine olduğu Belediye Başkanımız Muharrem Akdemir, Emniyet Müdürümüz Metin Turanlı ve işadamlarımızda bizlere desteklerini esirgemeyecektir. Hepimiz el ele verirsek Zonguldak Kömürspor’un özlediğimiz yerlere getirmek için çaba sarf ederiz. Tek derdimiz Zonguldak Kömürspor. Herkes bu takıma sahip çıkacak. Bir üst lige çıkmak için herkes elinden geleni yapacak. Eleştirilerimizi yıkıcı değil yapıcı yapacağız. Biz Zonguldak’a bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz’ ’diye konuştu.

Caner; ‘’Cahit hocaya için yarın imza töreni düzenleyeceğiz’’

Cahit Terzi ile tekrar anlaşma yaptıklarını ifade eden Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ‘’Cahit Terzi yeni teknik direktörümüz. İnşallah yarın imza töreni düzenleyeceğiz. Ona göre kendisi de açıklamasını yapar. Cahit Terzi hocamızla Allah nasip etti profesyonel lige çıktık. Yine aynı başarılarını kazanmak için uğraşıyoruz. İnşallah da Allah gönlümüze göre verir’ ’dedi.

İşte Kömürspor’un yeni yönetimi;

Yönetim Kurulu Asil; Adnan Tıska, Ali Bulut, Cengiz Gürleyen, Çetin Altun, Deha Emral, Doğan Şişman, Engin Küçükarslan, Erdinç Kargidan, Fatih Keleş, Fuat Velioğlu, Hakan Hülfikir, Hakan Kıransoy, Hüseyin Demir, Kerem Mantarlı, Mecit Aydın, Muammer Toprak, Muhammet Özdemir, Murat Candaş, Mustafa Ekşi, Servet Üstün, Sülayman Bezir, Şaban Aydemir, Şahin Yalçın, Şükrü Öztürk, Tayfun Demir, Yusuf Çebi, Yönetim Kurulu Yedek; Hakan Gülay, Seyfi Demir, Aydın Ergenç, Aydın Karakaya, Deniz Hülfikir, Ferdi Ataman, Önder Kırat, Denetleme Kurulu; Avukat Serdar Damar, Enes Yiğit, Aydın Karakaya, Denetleme Kurulu Yedek;Hasan Yücesan, Emrah Yaşar ve Süleyman Demiro’dan oluştu.