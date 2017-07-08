Başkan Ceylan’dan Rektör Özer’e ziyaret

Dr. Mahmut Özer’i ziyaret etti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Vekilliği görevini yürüten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret eden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Bülent Ecevit Üniversitesinin başarılı çalışmalarını büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek Zoguldak’a büyük bir değer kattığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’in yükseköğretime önemli katkılarda bulunduğunu belirten Ceylan, Mesleki Yeterlilik Kurulu’na uzun zamandır yapmış olduğu katkılardan dolayı Rektör Özer’e teşekkür etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, MYK Başkanı Adem Ceylan’a ziyaretleri anısına üniversitenin hediyelerini takdim etti.