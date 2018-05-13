Başkan Demirtaş anneleri eğlendirdi

Gülüç Belediyesi tarafından düğün salonunda düzenlenen Anneler Günü etkinliğine Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, Belediye Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Ahmet Yalçın, Abdurrahman Çevik, Mustafa Sarı, Çetin Demirci ve kadınlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi ışıl Demirtaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak, anneliğin önemine vurgu yaptı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise konuşmasında 4 yıllık süre içerisinde yaptığı hizmetleri anlatarak, Gülüç’ün sadece Ereğli ve Zonguldak’ın değil Karadeniz’in parlayan yıldızı olacağını söyledi. Tüm annelerin anneler günü kutladığını belirten Demirtaş “Ana gibi yar, Gülüç gibi diyar olmaz” dedi. Etkinlikte konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş ise anneliğin kutsallığına vurgu yaptı. Bayan Demirtaş konuşmasında “Anneler bizim dünyada sahip olduğumuz en değerli varlıklardır. Karşılıksız tek sevgi annenin çocuğuna duyduğu sevgidir. Anneler kocaman kalplerine dünyaları sığdırır. Varlıkları ile bize güç veren toplumların temel taşlarıdır annelerimiz. Tüm annelerimizin anneler günü kutlayarak, sağlık ve mutluluk, hepinize şimdiden afiyet olsun ve iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte sahne alan yerel sanatçı Yağmur, söylediği şarkılarla kadınları saatlerce eğlendirdi. Etkinliğe katılan kadınlar Başkan Demirtaş’a kendileri için böyle güzel bir program düzenlediği için teşekkür etti.