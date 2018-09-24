Başkan Demirtaş, Arslan ailesini sahipsiz bırakmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde 97 engelli kalan ve maddi açıdan çektiği sıkıntılar nedeniyle yardım bekleyen İsmail Arslan ve ailesine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş sahip çıktı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş ile birlikte 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen ve eşinin aldığı bakım parası dışında başka geliri olmayan İsmail Arslan'ı Ova Köyü'nde ki evinde ziyaret etti. Arslan'ın üç çocuğunun kırtasiye masraflarını karşılayan Demirtaş, aileye ayrıca uzun süre yetecek miktarda kumanya ve yakacak yardımında bulundu. Gazetelerde çıkan haberler üzerine Arslan ailesini ziyaret ettiğini belirten Başkan Demirtaş, sağlıkla ilgili problemlerinin çözülmesi içinde gerekli girişimlerde bulunacağını dile getirdi.

İsmail Arslan yaklaşık üç yıldır yatağa bağımlı yaşaması nedeniyle oluşan enfeksiyonun vücuduna yayılmaya başlaması nedeniyle hayati risk taşımaya başlamış ve acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtmişti. Arslan ayrıca okula giden üç çocuğuna eğitim yardımı yapılması içinde çağrıda bulunmuştu.