Başkan Demirtaş Atatürk'ü anma mesajı yayımladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, “10 Kasım Atatürk'ü Anma günü ” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle yayımldığı mesajda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. Yıl dönümünde saygıyla andığını vurguladı.

Başkan Demirtaş mesajında şu sözlere yer verdi, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde milletçe saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman milletimiz, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini parçalamakla kalmamış, çağdaş bir devletin gereklerine de kavuşmuştur. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir cumhuriyet haline getirilebileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürmekte, ülkesini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığı ile geleceğe yürümektedir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” dedi.