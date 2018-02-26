Başkan Demirtaş, “Dualarımız Afrin’deki kahraman askerlerimizle”

Gülüç Belediye düğün salonunda yapılan anma gecesinde Afrin’de şehit düşen askerlerimiz için kuran-ı kerim ve Mevlid-i şerif okundu, dualar edildi.

Saygı duruşuyla ve ardından İstiklal marşının söylenmesiyle başlayan geceye Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Gülüç halkı katıldı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yaptığı konuşmada dualarının Afrin’deki kahraman askerlerlerimiz için olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında, ’’ Türk silahlı kuvvetlerinizin terör koridorunu önlemek ve ülkemize yönelecek tehditleri bertaraf etmek için Arfin’ de başlatığı operasyonu destekliyoruz. İnşallah Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadan operasyonu başarıyla sonlandıracaktır. Ülkemiz üzerinde son yıllarda büyük oyunlar oynanmaktadır. Emperyalist güçler halkımız arasına fitne fesat sokarak bizleri bölmeye çalışmaktadır. Türk milleti olarak Türküyle , Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla bir bütünüz. Bu ülkeyi asla bölömiyecekler ve böldürtmeyeceğiz. Afrin’de Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan gazilerimizede acil şifalar diliyorum. Allah Afrin operasyonunda yer alan kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun, dualarımız ve kalbimiz kahraman askerlerimizle birlikte’’ dedi.