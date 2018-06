Başkan Demirtaş Gülüç halkıyla bayramlaştı

Başkan Demirtaş bayramlaşmaya gelen çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Gülüç Belediyesi’nde Ramazan Bayramı’nın 1. Gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. Çok sayıda belde sakini Gülüç Belediyesi’ne gelerek Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve ekibi ile bayramlaştı.

Gülüçlü vatandaşlar Başkan Demirtaş’a teşekkür etti

Çocuklara çay, soğuk meşrubat ve tatlı ikram eden Başkan Demirtaş, çocuklara ise bayram harçlığı dağıttı. Bayramlaşmaya gelen Gülüç sakinleri Başkan Gökhan Demirtaş’ı çok sevdiklerini ve göreve geldiği günden bu yana ne istedilerse fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi. Başkan Demirtaş’a kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar “Allah seni başımızdan eksik etmesin” diye dua etti.

Başkan Demirtaş “Gülüç halkı her şeyin en iyisine layık”

Gülüç halkının bayramlaşma programına gösterdiği ilgiden son derece mutlu olduğunu dile getiren Başkan Demirtaş ise herkesin bayramını kutladığını söyledi. Demirtaş konuşmasında “Sizlere şahsıma göstermiş olduğunuz sevgi ve ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum; Gülüç halkı her şeyin en iyine layık. Elimizden gelen her hizmeti 4,5 yıllık görev sürem içerisinde sizlere sunmaya çalıştım. Kapım 7’den 70’e herkese sonuna kadar açık oldu, bundan sonrada öyle olacak. İyi şeyler yapmışız ki halkımız bu gün belediyemize gelip buraları doldurmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, herkesin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Bayramda Gülüç halkına su müjdesi

Gülüç halkına Ramazan Bayramı nedeniyle su müjdesi veren Demirtaş, artık Gülüç’te suların memba kalitesinde akacağını ifade etti. Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Gülüç’te 2’si bin 500 biri bin tonluk üç su depomuz yenilendi. Daha önce suyumuzu biliyorsunuz Erdemir veriyordu. Artık suyumuzu DSİ tarafından Süleymanbeyler Köyü’ne yapılan su arıtma sistemine Kızılcapınar Barajı’ndan gelen sudan alacağız. Bu su memba kalitesinde. Artık damaca suyu almanıza gerek yok. Gönül rahatlığı ile musluklardan memba kalitesinde akan suyu içebilirsiniz.”

Gülüç Belediyesi’nde bir saatlik planlanan bayramlaşma programı halkın yoğun ilgisi nedeniyle yaklaşık 4 saat sürdü.