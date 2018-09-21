Başkan Demirtaş, Kaymakam Çorumluoğlu'na Gülüç'ü anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, göreve yeni atanan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret ederek başarılar diledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamlığı görevine yeni başlayan İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam Çorumluoğlu'na görevinde başarılar dileyen Başkan Demirtaş, kendisine 4,5 yıllık görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Demirtaş ve ekibine teşekkür etti.