Başkan Demirtaş madenci ailelerine başsağlığı diledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kilimli ilçesinde ki maden ocağında hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kilimli ilçesinde ki maden ocağında hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Kilimli ilçesinde 3 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasında “Kilimli'de meydana gelen maden kazası sonucu 3 maden işçimizin şehit olduğunu, 2 Maden işçimizin ise yaralandığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu Feci kazada hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralanan maden işçilerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.