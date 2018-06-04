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04 Haziran 2018 18:26

Başkan Demirtaş Sünnet Şöleni öncesinde çocuklara moral verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Sünnet Şöleni öncesinde Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş sünnet olacak çocuklara moral verdi.

Başkan Demirtaş Sünnet Şöleni öncesinde çocuklara moral verdi

04 Haziran 2018 18:26


Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenecek olan Geleneksel Sünnet Şöleni için çocuklar sünnet olmaya başladı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, sünnet şöleni için başvuruda bulunan aileler ve çocuklarını makamına kabul etti. Başkan Demirtaş, sünnet öncesinde onlara sünnet olacak çocuklara moral verdi.


Çocuklara önem verdiklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, sünnet şöleni için heyecanlı olduklarını söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Biz göreve geldiğimizden beri toplumun her kesimi ile ilgilendik. Çocuğu, kadını, genci, yaşlısı herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımız içinde bu yıl 5.sini gerçekleştireceğimiz Sünnet Şöleni için heyecanlıyız. Bu sene de oldukça başvuru var, bu durum bizleri oldukça mutlu ediyor. Ben Gülüç halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


5. Geleneksel Sünnet Şöleni için başvuru yapan çocuklar gruplar halinde özel bir hastane de sünnet olmaya başladı.




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