Başkan Demirtaş, TSO’ yu ziyaret etti

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i ziyaret etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve beraberinde belediye meclis üyeleri Abdurrahman Çevik, Ahmet Yalçın, Çetin Demirci, Mustafa Sarı ve Cemil Kibar, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetimini makamında ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Arslan Keleş ve ekibini kutlayıp hayırlı osun diyerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.