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Başkan Demirtaş'a çalışanlardan tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a belediye çalışanları tam destek verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a belediye çalışanları tam destek verdi.


Gülüç belediyesi çalışanları Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinden dolayı kutlu. Başkan Demirtaş'a her koşulda destek vereceklerini açıklayan belediye çalışanları “Hizmet için başkanımız nerede, biz oradayız. Geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de başkanımızın yanında ve destekçisi olacağız” dedi.


Gülüç'te çalışanlarla birlikte hep bir aile olduklarını dile getiren Başkan Demirtaş ise kendilerine teşekkür etti. Başkan Demirtaş üzerlerinde ki sorumluluğun arttığını ve Gülüç'e hizmet etmek için bundan sonra daha da çok çalışacaklarını söyledi.

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