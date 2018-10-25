Başkan Demirtaş'tan Türk Metal'e tam destek

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek daha önce olduğu gibi 27. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri aşamasında Erdemir işçisinin yanında olduğunu açıkladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan, sendika yöneticileri ve Erdemir işçileri kapıda karşıladı. Erdemir'de çalışan işçilerle selamlaşan Demirtaş, Erdemir ile 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başladığını ve kendilerine destek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türk Metal camiasının yanında olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, işçinin hakkını almak için mücadele edeceklerinden şüphelerinin olmaması gerektiğini söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Gülüç Belediye Başkanı olarak her zaman Türk Metal Camiasının yanında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Daha önceki süreçlerde de beraberdik, yine beraberiz. İşçinin hakkını almak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Genel Başkanınız Sayın Pevrul Kavlak'a, Genel Başkan Yardımcınız Sayın Yusuf Ziya Odabaş'a ve Şube Başkanınız Sayın Metin Ercan ve siz emekçi kardeşlerimize çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Biliyorum ki Erdemir camiası da sizi mağdur etmeyecek. 3 Kasım'da yapılacak olan kongre sürecinde Başkanıma şimdiden başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda duracağımdan da emin olun. Dün söylediğim neyse, bugün de aynıdır. Hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağım. Çünkü siz beni yalnız bırakmadınız. Bugün de hem başarı dileklerimi iletmek, hem de yapabileceğimiz bir şey var mı diye sohbete geldim. Belki bizim üstlenmemiz gereken bir görev vardır. Böyle bir görevden dün kaçmadığımız gibi bundan sonra da kaçmayacağız. Bu süreçte kazasız belasız çalışma yaşamı, aileniz ve çocuklarınızla iyi bir hayat geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan da, ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Demirtaş'a teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi; “Söylediğiniz gibi, bu zamana kadar bizi yalnız bırakmadınız. Gerek toplu sözleşme sürecinde, gerekse genel kurulumuzda birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu gösterdiniz, göstermeye de devam ediyorsunuz. Şahsım, teşkilatım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla toplu sözleşme sürecimiz başladı. Elbette amacımız masa başında bitirmek. Arkadaşlarımızla da yaptığımız ilk görüşmede neler yaşandığını, bundan sonra nasıl bir strateji belirleyeceğimizi konuşuyoruz. Siz sürpriz bir ziyarette bulundunuz, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık.”

Konuşmaların ardından işçilerle fotoğraf çektiren Demirtaş ile Ercan, daha sonra bir süre sohbet etti.