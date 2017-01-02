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02 Ocak 2017 13:45

Başkan Güneş Almanya’daki Gurbetçilere Belediye Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Başkan Güneş Almanya’daki Gurbetçilere Belediye Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

02 Ocak 2017 13:45

Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş Almanya Zonguldak’lılar Derneğinde düzenlenen toplantıda belediye çalışmaları hakkında gurbetçi vatandaşlara bilgi verdi.
Güneş “Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından vidanjör, Arazöz, yol süpürme ve çöp toplama araçları için şartlı nakli yardım talebi ile ilgili projelerimiz var. Bu projelerimizden bir tanesi hayata geçiyor. Çevre Bakanlığı Genel Müdürlükten almış olduğumuz müjdeye göre Ocak ayının başında İnşallah vidanjörümüzü Saltukovamıza getirmiş olacağız. Daha önceleri bir tıkanıklık olduğu zaman diğer belediyelerden vidanjör istiyorduk. Sağ olsunlar Gökçebey, Filyos ve Çaycuma Belediyelerimiz bizlere vidanjör gönderiyorlardı. Ama kendi elimizin altında olması bizim için saha iyi olacak. Kaba inşaatı yapılmış olan Belediye Hizmet Binası yapımı işi için, Bakanlığa yardım talebimizi sunduk. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerçi şu anki belediye binamız bizlere yetiyor. Ama diğer tarafta vatandaşlarımızın ihtiyacı için burada değişik projeler yapabiliriz. Ama dediğim gibi şu anki belediyemiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Önemli olan hizmet diye düşünüyorum. Eğer kabul ettirebilirsek çok kapsamlı bir düğün salonu projemiz var. Yazlık, kışlık, konferans salonu, bunun yanında oturma alanları, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanları gibi çok kapsamlı bir proje bu. İnşallah hayata geçiririz"dedi.
Başkan Güneş, "O işaret etmiş olduğunuz ambarla ilgili, belediyemiz tarihi kentler birliğine üye oldu. Orası tarihi bir bina olarak göründüğü için başka bir amaçla kullandırtmıyorlar. Biz yine de Devlet Demiryolları ile yazışmalarımızı da yaptık. Ambarın kültürel amaçlı veya bir müze olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için projemiz devam ediyor. Bunun yanında kapalı Pazar yeri projemiz ve mezarlık projemiz tamamlandı. İnşallah Rabbim en kısa zamanda tamamlamayı bizlere nasip eder. Hali hazırda biten projelerimizin yanında devam eden projelerimiz de var. Herşey Saltukova için. Her şey çok değerli vatandaşlarımız için. Bir kez daha buraya kadar gelerek bizleri dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.



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