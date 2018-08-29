Başkan Keleş müjdeyi verdi, ilk gemi geldi

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş 16 Ağustos’ta TSO binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Ereğli tersanelerinde gemi bakım ve onarım işinin yapılması için devreye girdiklerini ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da desteği ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaadelerin alındığını açıklamıştı. Keleş’in açıklamasının ardından Kdz. Ereğli tersaneler bölgesine bakım ve onarım için ilk gemi yanaştı. Malta Bayraklı M/ADRIATIC MARINER ismli 6 bin 623 DWT’lik geminin bakımı Ereğli tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Yat ve Gemi San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak.

Kdz. Ereğli tersaneler bölgesine bakım ve onarım için ilk geminin yanaşmasının hem tersaneciler hemde bölge açısından sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, bunların artık devamının da geleceğini söyledi. Keleş göreve geldikten sonra tersaneler konusunda ciddi adımlar attıklarına değinen Keleş “Ereğli tersaneler bölgesi 2007-2008’de ki küresel ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenmişti. Biz daha göreve gelmeden tersanelerin canlandırılması için farklı projeler üzerinde çalıştık. Göreve seçilmemizin hemen ardından da tersanecilerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Son olarak bir firma Ereğli tersaneler bölgesinde iki geminin bakım ve onarımını yapmak istediklerini söylediklerinde gerekli izinlerin alınması için biz devreye girdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na talebimizi aktardığımızda çok olumlu karşıladı ve gerekli izinlerin verilmesi için ilgili bakanlık yetkilileri ile görüştü. Ve bu günde ilk gemi tersaneler bölgesindeki limana yanaştı. Bu işlerin artık devamı da gelecektir. Bu ve benzeri projelerle inşallah tersanelerimiz 2008 öncesi canlılığına kavuşacaktır. Bunun için ben ve yönetimimiz canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu ilk işin tersanelerimize, Ereğlimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Ticaret Bakanlığımıza ve bürokratlarına, ilgili firma yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Yat ve Gemi San. ve Tic. A.Ş.’de bakım ve onarımı gerçekleşecek olan geminin yaklaşık 3 ay ilçede kalması planlanıyor.