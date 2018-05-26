Başkan Semerci; iftarda personeli ile bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci ilçe protokolü, muhtarlar, belediye personeli ve belediye meclis üyeleri ile birlikte düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Devrek Yaşam Park Resaturant’ta organize edilen iftar yemeği öncesinde eşi ile birlikte misafirlerini kapıda karşılayan Mustafa Semerci çok sayıda personeli ve diğer misafirleri ile bire bir yakından ilgilenerek iftar davetine icabet ettikleri için teşekkür etti. İftardan evvel Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunmasından sonra davetlilerine hitap eden Semerci, ”Öncelikle hep birlikte şu günlerde idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayını mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan dolayı onur duydum davetimize iştirak eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Düzenlen iftar programına; AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Ahmet Çolakoğlu AK Parti Devrek İlçe Başkanı Serdar Kelebek’in yanı sıra belediye meclis, muhtarlar ve çok sayıda belediye personeli katıldı.