Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 21:49

Başkan Semerci; iftarda personeli ile bir araya geldi

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci personeli ve ilçe protokolü ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Başkan Semerci; iftarda personeli ile bir araya geldi

26 Mayıs 2018 21:49


Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci ilçe protokolü, muhtarlar, belediye personeli ve belediye meclis üyeleri ile birlikte düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Devrek Yaşam Park Resaturant’ta organize edilen iftar yemeği öncesinde eşi ile birlikte misafirlerini kapıda karşılayan Mustafa Semerci çok sayıda personeli ve diğer misafirleri ile bire bir yakından ilgilenerek iftar davetine icabet ettikleri için teşekkür etti. İftardan evvel Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunmasından sonra davetlilerine hitap eden Semerci, ”Öncelikle hep birlikte şu günlerde idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayını mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan dolayı onur duydum davetimize iştirak eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.


Düzenlen iftar programına; AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Ahmet Çolakoğlu AK Parti Devrek İlçe Başkanı Serdar Kelebek’in yanı sıra belediye meclis, muhtarlar ve çok sayıda belediye personeli katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç