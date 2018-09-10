Başkan Semerci, kazada yaralanan madencileri ziyaret etti

Devrek'te bu sabah meydana gelen trafik kazasında yaralan işçilere Belediye Başkanı Mustafa Sermerci tarafından ziyarette bulunuldu.

Bu sabah erken saatlerde Çaydeğirmeni Kemerler mevkinde meydana ve maden işçilerini taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralan işçileri hastanede ziyaret eden Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı işçileri ziyaret eden Semerci,” Öncelikle yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Meydana gelen elim trafik kazasında tek tesellimiz kimsenin ölmemiş olması Allah bir daha böyle bir vaka göstermesin yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu