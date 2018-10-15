Başkan Tekin, adaylık başvurusunu yaptı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bugün CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun'a belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili evrakları teslim etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, CHP İlçe teşkilatına giderek adaylık başvuru dilekçesini İlçe Başkanı Hüseyin Tosun'a teslim etti.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, kendisini yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına teşekkür ettiğini söyledi.

Daha güzel bir Alaplı için hep birlikte çok güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetleri devam ettirmek için tekrar aday olduğunu ifade eden Tekin, "Tek Sevdamız Alaplı diyerek 2014 yılında çıktığımız bu yolda seçimi kazandıktan sonra hiç yatmadık, dinlenmedik mazbatamızı aldığımız günden itibaren Alaplı için kolları sıvadık ve çalışmaya başladık.Çok güzel hizmetler yaptık. Teşkilatımız ve genel merkezimizin desteği ile tekrar aday olarak 2019 yılında tekrar halkımızın karşısı çıkacağız. İnşallah bu hizmetlerin daha güzelini yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız işlerin ve projelerimizin yarım kalmaması, daha sağlam temellendirilmesi için bir döneme daha ihtiyacımız var. İnşallah Alaplı halkımızın desteği ile hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.