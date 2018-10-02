Başkan Tekin, çalışmaları yerinde inceledi

Alaplı Belediyesi İlçenin en işlek caddesi olan Hükumet Caddesindeki parke ve kaldırımları 30 yıl sonra yenilenirken Belediye Başkanı Nuri Tekin, devam eden çalışmaları inceledi.

Hükumet caddesi ve merkez cami önündeki çalışmalar tamamlandığında çok daha güzel olacağını belirten Tekin, “Hükumet caddesi ve merkez cami önündeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler çalışmaların bir an önce bitmesi için hafta sonu da çalışıyorlar. Baskı beton ve kaldırım çalışmaların ardından ışıklandırma çalışması yapılacak. İnşallah tertemiz ve çok güzel İlçemize yakışır bir cadde olacak. Sadece bu bölgede değil her mahallemizde çalışmalar devam ediyor. 2 etap asfalt çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak“ dedi.