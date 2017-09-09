kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

Başkan Tekin, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Benim iki büyük eserim vardır; biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Türkiye Cumhuriyeti’dir" diyerek önemini vurguladığı, mensubu olmaktan her zaman gurur ve onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin 94’üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bugüne, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri olan devrimlerin ve cumhuriyetin koruyucusu ve teminatıdır. Partimizin en yeni üyesinden en eski üyesine kadar biz Cumhuriyet Halk Partililer, dünyada ve bölgemizdeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen; laiklikten ödün vermeden, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden vazgeçmeden, ulusal birliğimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağız, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 94. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; partimizin kurucusu ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete intikal eden tüm partililerimizi rahmetle, minnetle, sevgiyle, özlemle anıyorum"