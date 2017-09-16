Başkan Tekin, "Eğitim öğretim yılı hayırlı olsun"

Başkan Tekin mesajında, "Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve her türlü şartta mesleğini icra etmeye çalışan öğretmenlerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. İnşallah yeni eğitim ve öğretim yılının yeni döneminde öğrencilerimiz başarılarını daha da artıracak, ailelerine, öğretmenlerine ve bizlere daha büyük gururlar yaşatacaklardır. Okul öncesinden üniversiteye bütün öğrencilerin iyi eğitim almaları ve eğitim fırsatlarından aynı derecede faydalanmaları için belediyemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elinden geleni yapmaya devam edecektir. Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarını seferber eden Belediyemiz, aynı anlayışla çalışmalarını bundan sonra da sürdürecektir. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin, velilerin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.