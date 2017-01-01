Başkan Tekin, İstanbul’da meydana gelen saldırıyı kınadı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İstanbul’da meydana gelen saldırıyı kınadı.

Tekin kınama mesajında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da eğlence mekanında yılbaşı kutlaması yapan insanlara yönelik alçakça yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Yeni yılın ilk günü yapılan bu alçak terör saldırısıyla Türk halkının birliği, Türkiye ve insanlık hedef alınmıştır. Millet olarak bize çok büyük görevler düşüyor, Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.