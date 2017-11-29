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29 Kasım 2017 13:36

Başkan Tekin, Mevlid Kandili’ni kutladı

Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, Mevlid Kandili’ni kutladı

29 Kasım 2017 13:36


Başkan Tekin, "Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, Hadis-i Şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Bugün, hepimizin üzerinde durması gereken en önemli hususta, O’nun güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır. İnşallah bu mübarek gecenin ülke ve İslam dünyası olarak içerisinde yaşadığımız sıkıntılı günlerin sona ermesine, zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine ve dünyada barışa vesile olmasını diliyor başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” dedi.




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