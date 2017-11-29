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29 Kasım 2017 13:37

Başkan Tekin, pazaryerinde incelemelerde bulundu

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi Kapalı Pazaryeri’nde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarında incelemelerde bulundu, vatandaş ve esnaflarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkan Tekin, pazaryerinde incelemelerde bulundu

29 Kasım 2017 13:37

Pazarcı esnafları ve vatandaşlarla selamlaşan, bazı vatandaş ve esnaflarla sohbet etti, bazılarının da sıkıntıları ile taleplerini dinledi.


Hafta pazarı olması nedeniyle esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, çalışmalarla ilgili öneri ve istekleri dinledi. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşları, pazaryerinin baştan sona yenileneceği konusunda bilgilendiren Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Pazaryerini gerek esnafımızın ve gerek vatandaşlarımızın rahat edebileceği şekilde iyileştirme çalışmalarına başladık. Pazaryerinin yan cephelerini kapattık. Tesis içinde ve çevresinde de çalışmalar yapacağız. Otopark alanları, yeni sosyal tesisler yapacağız, pazaryeri çevresindeki mevcut tesisleri de yenileyeceğiz. Çalışmalar bittiğinde burası modern bir tesis olacak" dedi.


Esnaf ve vatandaşlar da, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tekin ve çalışanlara teşekkür ettiler.




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