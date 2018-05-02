Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 16:27

Başkan Tekin, sahil aile parkında çalışmaları inceledi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, haftanın ilk gününe ilçede yapılan çalışmaları inceleyerek başladı.

Başkan Tekin, sahil aile parkında çalışmaları inceledi

02 Mayıs 2018 16:27


690 evler kadınlar pazarı karşısında yapımına başlanan aile park çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tekin, İlçede Parkların kusursuz olması için çalıştıklarını vurguladı. Ramazan öncesi, Sahil Aile Park alanında yapılan çevre düzenleme çalışmalarını ekipleriyle birlikte inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Yaklaşan mübarek ramazan ayında halkımızın sahil aile parkta aileleriyle beraber güzellikler içinde iftarını açıp çocuklarıyla güzel vakit geçirmelerini sağlamak için elimizden gelen çalışmayı hizmete dönüştürerek vatandaşlarımızın refahı için en iyisini yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Alaplı 1050 Evler ve 690 mahallerinde çevre düzenlemeleriyle vatandaşların beğenisini kazanan çalışmalarda şu ana kadar her mahalleye bordür ve beton, parke yapımı tamamlayan ekipler yolların bozuk olan noktalarında da asfaltlama çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çalışmaları inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, cadde boyunca farklı noktalarda kaldırım yapımı ve yenilemelerine devam eden edildiğini, merkez mahalleler başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerine kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    16°C
  • Cuma
    Sisli
    17°C
  • Cumartesi
    Sisli
    17°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç