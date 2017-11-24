Başkan Tekin, sergiyi ziyaret etti, eşiyle birlikte gözleme yaptı

Eşi Aysel Tekin ile birlikte gözleme sacının başına geçen Başkan Tekin, bir gözlemeyi de kendisi pişirerek, kendisiyle birlikte gelen ziyaretçilere ikram etti. Kendisi ve eşinin de köy çocuğu olduğunu, bu işlere yabancı olmadıklarını ifade eden Başkan Tekin, “Bizim evimizde halen, köy evlerinde yapılan bir takım yiyecekler, evde hazırlanır. Gözleme de yapılır, yufka da açılır, reçel ve marmelat da yapılır.” Dedi.

Dernek Başkanı Recep Tufan’ı ve Dernek üyelerini de da çekmen bezini ekonomiye kazandırdığı için tebrik eden Başkan Tekin, “Yöremiz ekonomisi açısından da önemli bir çalışma yapıyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince sizlere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Alaplı Çekmen Bezi Sanat ve Yaşam Derneği Başkanı Recep Tufan da, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e Dernek faaliyetleri için yer tahsisinden ve diğer desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tekin ve eşi, Ressam Aydın Yılmaz’ın sergisini de ziyaret ederek, eserlerle ilgili bilgi aldı.