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09 Ocak 2017 15:38

Başkan Uysal, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı

Başkan Uysal, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı

09 Ocak 2017 15:38

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Uysal, yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hızla gelişen teknoloji ile birlikte bugün ulaştığımız bilgi çağında, basının önemi daha da arttı. Kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenen gazeteciler, toplumun gözüdür, kulağıdır. Bugün çalışan gazeteciler, yerine göre zor koşullar altında doğru bilgiye ulaşmak için büyük emek sarf ediyorlar. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu dünya, ülke ve yaşadıkları şehir gerçekleriyle buluşturan basın-yayın kuruluşlarının çalışanları, toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiriyor. Bu duygu ve düşüncelerle; bu işe emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum.”



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