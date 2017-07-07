Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 18:28

Başkan Uysal, 15 Temmuz için hazırlıkları tamamladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle, 11-15 Temmuz tarihleri arasında ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ etkinleri düzenlenecek.

Başkan Uysal, 15 Temmuz için hazırlıkları tamamladı

07 Temmuz 2017 18:28


Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ etkinliklerine toplumun her kesimini davet etti. Başkan Uysal, davetinde şu ifadeleri kullandı: “Kdz. Ereğli Belediyesi olarak; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında, İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’ etkinlikleri için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Hain darbe girişiminin ardından 27 gün boyunca süren demokrasi nöbetlerinde, bir ve beraber olan siz güzel şehrimin güzel insanlarını, 11 Temmuz Salı günü saat 21.00 de Atatürk Anıtı’nda başlayacak ve program dâhilinde 5 gün sürecek olan demokrasi nöbetleri ile, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 20:00’de ilçemiz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Köprülü Kavşak Bölgesinden başlayacak ‘Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü’ne davet ediyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!