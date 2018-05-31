Başkan Uysal, AK Parti heyetini ağırladı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, kendisini ziyarete gelen AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları ve parti yöneticileri için belediye binası girişinde tören düzenledi.

Belediye hizmet binası içindeki tüm odalarda bulunan personel ve idareciler ile tek tek tokalaşan ve 24 Haziran seçimleri için destek isteyen AK Parti heyeti, son olarak Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal’ın makamına geçerek bir süre belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Ziyarette yer alan AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday’ı Hamdi Uçar’a ziyaretinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Ayhan Atay, Esra Alpago, Kdz. Ereğli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Hüseyin Engin, Kdz. Ereğli Önceki Dönem İlçe Başkanları ve 27.Dönem Milletvekili Aday Adayları M. Fatih Çakır, Mustafa Demiray, Kdz. Ereğli Önceki Dönem İlçe Başkanı Muhammet Köse, Eski Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Ekşi, Hasan Pınarcık, parti ana kademesi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, yöneticileri ve kalabalık partili grubu eşlik etti.

Başkan Uysal milletvekili adayı Uçar’a Kdz. Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel’i ziyaretinde de eşlik etti.

Kooperatif Başkanı Tezel, Uçar ve partililere nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Tezel milletvekili adayı Uçar’dan talep olarak Ereğli’de Fatih Kolejinin üniversiteye devredilerek fakülte olmasını istedi.