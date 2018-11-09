Başkan Uysal Atatürk'ü anma mesajı yayınladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle yayınladığı mesajda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. Yıl dönümünde saygıyla andığını vurguladı.

Başkan Uysal mesajında şu ifadelere yer verdi, “80 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ebediyete yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü ve demokrat kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu, olanaksızlıklara boyun eğmeyen kararlı tutumuyla, Türk halkını, bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zaferlere ulaştırmış büyük bir liderdir. Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”