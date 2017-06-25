Başkan Uysal belediye personeli ile bayramlaştı

Ereğli Belediyesinde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni Ramazan Bayramının ilk gününde Başkan Hüseyin Uysal’ın makamında gerçekleşti.Başkan Uysal, belediyede çalışan personel, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve misafirleriyle tek tek bayramlaştı.Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu bayramlaşma töreninde, Başkan Hüseyin Uysal katılımcıların bayramını kutlayarak; “Biz bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Kdz.Ereğli’nin hak ettiği hizmetleri yerine getirmek için mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyorum” dedi.