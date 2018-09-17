Başkan Uysal, bin 500 öğrenciyi sevindirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilk, orta ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye kırtasiye seti yardımında bulundu.

İçinde defter, Türkçe ve İngilizce sözlük, atlas, pergel takımı, kaplık, kuru ve pastel boya takımı gibi kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantalarının dağıtımının başlangıcını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal verdi.

Kırtasiye malzemelerinin dağıtımı sırasında velilerle bir süre sohbet eden Başkan Uysal, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi. Uysal konuşmasında “2018- 2019 Eğitim -Öğretim yılı başlarken, geleceğin teminatı çocuklarımız, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan aileleri ve büyük fedakârlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, tüm öğretmen, öğrenci ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, yeni ders yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren eğitimin her alanında destek olan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, son 4 yılda Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla 4 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.