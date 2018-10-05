Başkan Uysal çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Sakindere projesi çalışmaları ve su ve sel baskınlarına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçede ki sel ve su baskınlarına karşı alt yapıda alınan önlemlerini ve Sakindere Projesinde ki çalışmaları inceledi.

Felaketten ders çıkardıklarını söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, önlemlerini önceden aldıklarını belirtti Uysal konuşmasında, “Felaketlerden ders çıkarttık, önlemlerimizi önceden alıyoruz. İlçemizdeki su ve sel baskınlarına karşı alt yapıda aldığımız önlemleri Pençes deresi üzerindeki tersip bendi temizliğiyle sürdürüyoruz. DSİ yetkililerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, sallama kepçe ile tersip bendi üzerindeki temizlik çalışmamızı kısa zamanda tamamlayacağız ve kış sezonu öncesi Pençes deresi üzerinde gerekli önlemleri almış olacağız” dedi.

Pençes deresi incelemesinin ardından Sakindere Projesi alanını inleyecen Uysal, çalışmaların tüm hızla sürdüğünü söyledi. Uysal, “6 metrelik gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı-sollu yaya kaldırımları ve yeşil alanlarla birlikte içerisinde park ve piknik alanlarının da bulunacağı, Sakindere çevresinde yaşayan halkımızı kötü koku ve çirkin görüntüden kurtaracak olan Sakindere projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin, ışıklandırma ve yaya kaldırımı çalışmalarının yanında iç dekorasyon çalışmalarını yerinde takip ettik. Bölge sakinlerimizin projemize verdiği destek bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.