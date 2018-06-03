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03 Haziran 2018 15:17

Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı’na dosya hazırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Ereğli mitingine hazırlanan Kdz.

Başkan Uysal, Cumhurbaşkanı’na dosya hazırladı

03 Haziran 2018 15:17

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin gelecek 100 yılına ilişkin çok önemli dosyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmek üzere hazırlık yaptı.


Kdz.Ereğli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü akşam saat 21.00’da yapacağı mitinge hazırlanıyor. Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli ziyareti öncesi başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle toplantı üzerine toplantılar yaparak Kdz. Ereğli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlıyor. Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin gelecek 100 yılına ilişkin hazırladığı çok önemli konuları içeren dosyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ereğli ziyaretinde kendisine takdim etmek üzere hazırlık yaptı. Hazırladığı dosyaların içeriğine ilişkin her hangi bir açıklama yapmayan Başkan Uysal, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilçemize ne kadar önem verdiğini bu ziyaretiyle ortaya koymuştur. Bizde Kdz. Ereğli’mize yakışır şekilde Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Halkımız hiç merak etmesinler, ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve projeleri Cumhurbaşkanımıza iletme fırsatı bulacağız. Tüm halkımızı Salı günü önce meydandaki iftarımıza ardından Cumhurbaşkanımızın mitingine davet ediyorum” dedi.




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