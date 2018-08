Başkan Uysal: “Ekonomik savaşı birlikte kazanacağız”

Başkan Uysal, esnaflara seslenerek Türkiye’ye karşı döviz kuru üzerinden başlatılan ekonomik savaşı birlikte aşacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, ‘Esnaf Buluşmaları’ toplantıları kapsamında, Pazaryeri, Kışla Sanayi Belen Yeni Sanayi esnafıyla yaptığı toplantının ardından çarşı merkezindeki kahvaltıda, çarşı esnafıyla buluştu. Toplantıda, Kdz. Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel, Kdz. Ereğli Taksiciler Derneği Başkanı Yücel Oktay, Ereğli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Daire Müdürleri de hazır bulundu.

“Biz yıkmak için gelmedik”

Esnaf buluşmalarının süreceğini kaydeden Başkan Uysal, kahvaltıya katılan esnaflara da teşekkür etti. Yıkımı yapılan eski belediye binasının akıbetini merak eden esnaflara ise , “Biz yıkmak için gelmedik. Bizler tarihi miraslarımıza, tarihi yerlerimize sahip çıkmak için geldik” diyen Başkan Uysal, konuşmasını söyle sürdürdü; “Esnaf toplantılarımıza başladık ve bunu devam ettireceğiz. İkincisi çarşıda esnafın problemleri var. Bunları nasıl yenmemiz lazım. Belediye binamızın eski yerleşim noktası var. Burası niçin böyle diye soranlar var. 29 Nisan 2016 yılında, Belediye eski Binası’nı, yıktıktan sonra hepinizin de bildiği gibi tarihi bir miras çıktı. O mirasın adı neydi? Bizans dönemine ait su kanalı ve hamam kalıntıları çıktı ve kazı çalışmaları durduruldu ve kurtarma çalışmalarına döndü. Şu an o bölgede ne yapılacak dersiniz orası bizim kültürel bir mirasımız. Kültür ve Tabiat Varlıkları tarafından tescillendi. Orası korumamız gereken bir miras. Biz de kültür ve müze binası olarak projelerini yaptık ve devam ediyoruz. Tabanı tamamen bir müze üst tarafı da 3 katlı bir çelik yapıyla şekillendiren müze binası oluyor. Bir ticari faaliyet yapılmayacak. Bir taş binayı her yerde yapabiliriz ancak oradaki mesele taş bina yapmak değil, o tarihi mirası korumak ve gelecek nesimlerle aktarmaktır. Aslında ne kadar şanslıyız ki eski döneme ait kıymetli bir eser çıktı. O bina bittikten sonra sizlerde göreceksiniz, o binayı ve tarihi mirası görmeye gelecekler. Orası bizim için sembol bir bina olacak. Bizlerin görevi tarihi yok etmek değil, tarihi miraslara sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmak. Bizim sorumluğumuz yok etmek değil tarihi eserleri ve yerleri korumak. Biz bunları ilçemizde uyguluyoruz. Dünya nereye gidiyor? Birincisi gündemlerinde keşif var. Keşif demek ne demek. Etrafımızda dokunmamız gereken miraslara dokunmak demek. Dünya oraya gidiyor. İkincisi akıllı sağlam temelleri dayalı büyüyen akıllı şehirler. Üçüncü de yerel ve ulusal ağlara bağlanmaktan geçiyor. İşte bu binaya o gözle bakarsınız anlarsınız. Önümüzdeki günlerde bina ortaya çıktıktan sonra bu binanın değeri anlaşılacak.”

“Ekonomik bir kumpas içerisindeyiz”

Türkiye’de her şey iyi giderken ekonomik kumpas başlatıldığını dile getiren Uysal, bu savaşı birlikte kazanacaklarını ifade etti. Uysal konuşmasında “Çarşıda en çok konuştuğunuz olay. Ekonomi iyiye giderken, her şey yolunda giderken, seçimlerde bitmişken niçin böyle bir ekonomik kumpasın içindeyiz. 17-25 Aralık’ta, MİT tırlarında, gezi olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde ve 24 Haziran seçimlerinde başaramadıklarını, ekonomi üzerinden başarmaya çalışıyorlar. Bizler İMF’den kurtulmuşken, her türlü ekonomik göstergeler iyiye giderken, yollarımız yapılırken, savunma sanayinde 240 milyon dolar ihracatlardan 2 milyar dolar ihracatlara çıkmışken, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör girişiminde bile 30 milyonlara düşmüş olan turist sayımız şimdi rekorlar peşinde koşarken, ne oldu da bu şekilde bir oyuna maruz kalıyoruz. Bizler dayanışma ve el birliği içinde sizlerle birlikte bu oyuna gelmeyelim. O zaman bizi 1 dolara sahip olan hainler yıkmaya çalıştı. Silahlı darbe girişimine katkı sağlayıp darbe girişimi olması için çalıştılar. Sizler imanla, inançla, ülke ve vatan sevdasıyla tankın silahın önüne çıkarken bu ülke savunmasını yaptınız, bu vatan bizim dediniz. Bu ülkeyi 1 dolarla yıkamayanlar artık hiç yıkamazlar. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimden sonra hepimize özgüven geldi. Artık bu dolar krizi bile varsa eğer yıkamaz. Bu yüzden aranıza özellikle geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın başkanımız, hükümetimizin bakanları her gün televizyonlardan bu konuda halkımızı bilgilendiriyorlar. Bizler Karadeniz Ereğli olarak, hükümetimizin, sayın başkanımızın arkasındayız. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bizler Çanakkale Zaferini dolarla, İstiklal Harbini dolarla kazanmadık. 15 Temmuz’da dolarlarla mücadele etmedik. O zaman mücadelemiz birlik beraberlik ve kardeşlik duygusunda oldu. Şimdi bize bir görev daha düşüyor. Her zaman olduğu gibi Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz’da nasıl bir araya geldiksek, kardeş olduysak, yana yana omuz omuza mücadele ettiysek, şimdi de adına ekonomik savaş dedikleri olaya karşı da dayanışma içinde olmamız lazım. Konuşurken her alanda biz diye başlıyoruz. Her çıkan biz diyor. Oysa biz olmak, ortak değerlerimize, ortak ideallerimize sahip çıkmak demektir. Hangi görüşten olursa olsun, hangi inanca dâhil olursa olsun eğer bizler yan yana birlik ve beraberlik içinde dayanışma içinde olursak işte o zaman biz oluruz. Biz olmak lafla olmuyor. Biz olmak, biz yaptık, şöyle yaptık demekle olmuyor. Biz olmak demek ortak geleceğimize, değerlerimize sahip çıkmakla olur. Bize düşen görev başkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimizin yanında durmakla olur“ dedi.

Başkan Uysal, çarşı esnafını bu ekonomik kumpasa karşı omuz omuza ve dik durmaya davet ederken, işlerinde de hayırlı ve bol kazançlar diledi. Başkan Uysal ayrıca, toplantının ardından çarşı içindeki bazı esnafları ziyaret ederken, Esnaf Kefalet Kooperatifine de ziyarette bulundu.