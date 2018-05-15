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15 Mayıs 2018 19:34

Başkan Uysal Ereğli halkını iftara davet etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçe halkını her akşam kuracakları iftar sofrasına davet etti.

Başkan Uysal Ereğli halkını iftara davet etti

15 Mayıs 2018 19:34


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ramazan ayı boyunca İnönü Parkı’nda iftar sofrası kurulacağını belirterek, bu yöndeki tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.


4 yıldan bu yana Ramazan ayı boyunca iftar çadırı ve Yaşlılar Gençler Evi’nde gerçekleştirilen iftarlarda yaklaşık 200 bin kişiye iftar verildiğini hatırlatan Başkan Uysal, ihtiyaç sahibi yaklaşık 20 bin kişiye gıda kolisi dağıtıldığını ifade etti.


Tüm bölge halkına hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Uysal, ilçe halkını iftar sofrasına davet etti.




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