Başkan Uysal gazetecilerle çalışma yaptığı alanları gezdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaklaşık 50 gazetecinin katıldığı saha gezisine Kepez’de ki şantiye alanından başladı. Şantiye alanında Fen İşleri, Su, Kanalizasyon ve Ulaştırma Müdürlüğü ekip ve ekipmanlarının yer aldığını anlatan Uysal, 13 bin metre kara üzerine kurulu alanda eğitim salonları, yönetim binaları, atölyeler ve iş makinelerinin bulunduğunu vurguladı. Yeni şantiye ile ilçenin gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Uysal, göreve geldiği günden bu yana Ereğli Belediyesi’ne 67 araç kazandırdığını belirtti. Şantiyenin ardından Belen Sanayi Sitesi girişinde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne geçen Uysal, burada atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eski eşyalar, ömrünü tamamlamış lastikler, ambalaj atıkları, hacimli atıklar, flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklarla atık ilaçlarla diğer tehlikeli atıkların toplandığını dile getirdi.

2013 yılında yüzde 30’u tamamlanmış şekilde devir aldıkları terminal inşaatını bitirmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Uysa, gazetecilerle birlikte incelemelerde bulundu. Uysal burada gazetecilere yaptığı açıklamada “Salı günü bilet satış gişelerinin kurulmasına başlanacak, çok kısa sürede tamamlanacağını söylediler. Yılbaşından önce burayı faaliyete sokabileceğimizi düşünüyoruz. Yapımına 2013 yılında başlanan, yüzde 30’u tamamlanmış inşaatı tamamlamak bize kısmet oldu. Otobüs firmalarının ihalesi ve terminal girişinin trafik açısından daha güvenli olması için sinyalizasyon çalışması tamamlandı. Çarşı merkezinde bilet satış noktalarının yapımı da son aşamaya geldi” dedi.

Başkan Uysal terminalden sonra Solak Köyü Yolayrımı girişinde ki köprü yenileme, Kavaklık ve ardından Dombayderesi’nde yaptıkları çalışmaları anlattı. Uysal, Halkapınar, Kışla Sanayi, Kavaklık, Köseağzı derelerinin ıslahını bizzat belediyenin yaptığını, Kabasakal deresini ise DSİ’nin ıslah ettiğini söyledi. Gezi sırasında 49 bin su abonesinden 48 bininin su hatlarının yenilendiğini ve 3,5 yılda 125 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşediklerini anlatan Uysal, 27 mahallede hatların yüzde yüzünün tamamlandığını ifade etti. Uysal ayrıca toplamda 42 milyon TL’ye mal olan içme suyu arıtma tesisinin test çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ilçenin gelecek 50 yılda menba kalitesinde içme suyuna kavuşacağını müjdeledi.

Sarıkorkmaz Mahallesi’ne seyir terası ve etrafında 16 dönümlük arazi üzerine piknik masaları, yürüyüş yolu yaptıklarını belirten Uysal, burasının yaşayan bir mekan haline geleceğini savundu.

Kdz. Ereğli’nin girişinde Potbaşı mevkiine çocuk oyun dünyası kurduklarını belirten Uysal, Elmatepe ve Kavaklık’ta yan yolları açtıklarını, Elmatepe’ye bir üst geçit ve belediyeye ait eski kamyon garajının olduğu yere de yarı olimpik yüzme havuzu yapacaklarını vurguladı.

Kışla Sanayii girişindeki itfaiye istasyonuna gelen Uysal, gazetecilere itfaiyeye alınan ekipmanlar ve araçları gösterdi.

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki elektrik hatlarını yer altına alarak 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 şeritli yol yaptıklarını ve çevre düzenlemesi ile şehrin en güzel caddelerinden biri haline getirdiklerini anlatan Uysal, Sakindere’ye geçti. Belediye meclisinin borçlanması için onay vermediği projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Uysal “Burada dere karşısında 5, öbür tarafta 3 metre olmak üzere iki taraflı istinat duvarı inşa edilecek. Dere kenarında 6 metre gezi yolu, 7 metrelik araç yolu olacak. Bu bölgede parklar, yaya kaldırımları ve yeşil alanlar oluşturacağız” diye konuştu. Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği’ne tahsis ettikleri yeri gazetecilere gösteren Uysal, çıkışta toplu fotoğraf çektirdi.

İnönü Parkı’nda aydınlatma ve yeşil alanların ortaya çıkarılması ile daha güzel bir görünüme kavuşacağını belirten Uysal, Atatürk anıtının 28 yıl sonra yenilendiğini anlattı.

Başkan Uysal gazetecilerle birlikte son olarak Uzun Mehmet Anıtı, Kirmanlı Su Deposu ve Kent Müzesi’ni gezerek detaylı bilgiler verdi.

Başkan Uysal gezi sonunda Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait Sahil Kafe sosyal tesislerinde gazetecilere Ereğli pidesi ikram ettikten sonra çeşitli hediyeler verdi.