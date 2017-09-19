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19 Eylül 2017 14:22

Başkan Uysal Gaziler Günü’nü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Uysal Gaziler Günü’nü kutladı

19 Eylül 2017 14:22


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal mesajında, Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin cephelerde vermiş oldukları şanlı mücadele ile 15 Temmuz gecesi hain kalkışmaya karşı direnişi, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Uysal’ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı şöyle; “Vatanın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve ebedi varlığını korumak için cepheden cepheye koşan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatan için şehit olmayı göze alan tüm gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharıdır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin cephelerde vermiş oldukları şanlı mücadele ile 15 Temmuz gecesi hain kalkışmaya karşı direnişi, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz; Yazdığınız destanlar ile Türk Milleti’nin hafızasına kazınan isimleriniz, asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerim ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”




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