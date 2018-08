Başkan Uysal gurbetçiler gecesi düzenledi

Ereğli’ye gelen gurbetçilere özel bir gece düzenledi.

Kdz.Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yurt dışında yaşayan gurbetçiler için bir gece düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın, eşi Sevim Uysal ile birlikte Belediye kamp tesislerinde ağırladığı gurbetçiler, memleketlerinde stres attılar, doyasıya eğlendiler.

Kdz.Ereğli Belediyesinin 4. geleneksel gurbetçiler gecesine Avrupanın değişik kentlerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek için Kdz.Ereğli’ye gelen binin üzerinde gurbetçi vatandaş ve mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, gurbetçilerin masalarını tek tek ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal gecede yaptığı konuşmasında gurbetçiler ile iftihar ettiğini ve gurur duyduğunu söyledi. Uysal, “Hepinize sevgi, saygı, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 4.nü gerçekleştirdiğimiz gurbetçiler gecemizde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde sizler bizleri yalnız bırakmadınız. Hain FETÖ’cü teröristlere karşı o gece sizlerde direnişe destek oldunuz ve o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve feraseti sayesinde milletimizin de desteğiyle vatanımız kurtuldu. Allah sizlerden razı olsun. Ülke olmadıktan sonra bizler belediye başkanı olsak ne olur, olmasak ne olur. O geceden itibaren biz tarafımızı seçtik ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduk. Vatanımız, Milletimizin için ne gerekiyorsa o günden itibaren onları yaptık. Şunun bilinmesini istiyorum. Makam, mevki peşinde değilim. Hiçbir zamanda olmadım, olmayacağım. Ama ülkem için, vatanım için, şehrim için ne gerekiyorsa onu yapacağım” dedi.

“Yapacağımız daha çok iş var”

Başkan Uysal, son 4 yılda 6 tane seçim, birde 15 Temmuz hain FETÖ olayını yaşamalarına rağmen mazeret üretmeden çalıştıklarını belirterek; “Size az önce sinevizyon eşliğinde aktardığımız hizmetleri yaptık. Çok zorlu bir sürece rağmen mazeret üretmedik. Çalıştık, bizler belediye başkanı olduk diye hava atmadık, bol bol temel attık, alt yapı, üst yapı yaptık. 16 yıllık AK Parti iktidarının ülkemize kazandırdıkları bir çok hizmetinin yanında son 4 yılında Kdz. Ereğli’de de Allah’a hamd olsun ki sizlerin yurt dışında gördüğünüz, benim ülkemde niye yok diye hayıflandığınız birçok hizmeti yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Almanya’da kolilerle marketlerden aldığınız suya mineralwasser deniliyor değimli. Allah’a şukur biz Kdz.Ereğli’de 31 mahallemizin hepsinde bütün su hatlarını da değiştirerek evdeki musluklardan memba kalitesinde su akıtıyoruz. Hizmetlerimiz yeterlimi, yetmez. Zaten bizlerde yeterli diyen kadro değiliz. Daha çok yapacağımız işimiz var. El ele kol kola birlikte daha çok güzel işler yapacağız. Ereğli’nin hak ettiği hizmetleri, ihmal edilen hizmetleri yapacağız” dedi.

“Gurbetçiler Whatsapp hattı kuruldu”

Gurbetçilerin dertleri ve istekleriyle yakından ilgilenmek için ‘Gurbetçi Whatsapp hattı’ kurduklarını açıklayan Başkan Uysal; “Sınırlarımızın dışında yaşayan tüm kardeşlerimize sesleniyorum. Kdz.Ereğli Belediyesi olarak whatsapp hattı kurduk. Buradan bizlere, ilçemizde yaşayan, sevdikleriniz ve akrabalarınız için, yapılması gereken hizmetler için önerilerinizi bekliyoruz. Adına ‘Gurbetçi Whatsapp hattı’ dedik, arkadaşlar çalışmaya başladı. Her türle istek ve taleplerinizi bizlere iletin. Her zaman yanınızda olacağız. Bizim için, uzaklık-yakınlık mesafe değil. Sizlerin gurbette olmanız, bizlerden uzakta olmanız anlamına gelmez. Sizlere bir telefon kadar yakınız” dedi.

“Asimile olmayın, köklerinizden kopmayın”

Gurbetçi gençlere seslenen Başkan Uysal; “60’lı yıllardan itibaren gurbete çıkan büyüklerimiz. Onlardan Allah razı olsun. Bütün sıkıntıları onlar çektiler. O sayede 2.ve 3. kuşaklar rahat ettiler. Sizlerin yetiştirdiği nesil rahat etti ve sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili gençler sizlere sesleniyorum, bulunduğunuz ülkelerde özellikle o ülkenin dilini öğrenin, komşuluk bağlarınızı, akrabalık bağlarınızı, sohbetinizi o ülkenin insanlarıyla artırın. Orada siyasi yapılara girin. Ancak asla asimile olmayın, köklerinizden kopmayın. Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sizlerin hasretini kolay kılsın. Çıkacağınız yolculukta sağlık sıhhat diliyorum” diye konuştu.

“Mesut Özil’i dik duruşu için alkışlıyoruz”

Başkan Uysal, konuşmasının son bölümünde gurbetçilerden Almanya forması giyerken Alman Milli takımını bıraktığını açıklayan Devrek’li futbolcu Mesut Özil’e destek istedi. Başkan Uysal, ‘Tek suçu Cumhurbaşkanımızla resim çektirmek’ dediği Mesut Özil’e sahip çıktıklarını belirterek; “Ben sizlerden bir alkış istiyorum. Biliyorsunuz, yakında bir dünya kupası bitti. Orada bizim Almanya forması giyen evladımız Mesut Özil vardı. Ona duruşundan dolayı, Sadece günahı derseniz Sayın Cumhurbaşkanımızla resim çektirmek. Mesut Özil evladımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir alkış rica ediyorum. Mesut Özil’e bizler sahip çıkarız. O bizim evladımız. Dik duruşu için kendisini tebrik ediyor ve Kdz. Ereğli’den selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Uysal konuşmasını; “Bizim güzel bir sözümüz var. Gidipte dönmemek var, gelipte görmemek var, hakkınızı helal edin” diyerek bitirdi.

Tosun: "Ereğli bir cazibe merkezi oluyor"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun’da gurbetçiler gecesinde yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a hizmetleri için teşekkür etti. Kdz. Ereğli’nin Başkan Uysal yönetiminde her geçen gün geliştiğini ve değiştiğini söyleyen Tosun; “Belediye başkanımızın daveti üzerine, pazartesi günleri ilde genellikle yaptığımız teşkilat toplantısını öne alarak sizlerle bir arada olmak için Kdz. Ereğli’ye geldik. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ereğli Belediye Başkanımız 4 yılda Ereğli’de neler yaptığını bir sinevizyon eşliğinde anlattı. Tabi bu kısa zamanda hepsini anlatmasına zaman yok. Kdz. Ereğli, Zonguldak’ın, Batı Karadenizin’in parlayan yıldızı. Her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor ve bir cazibe merkezi olmaya başladı. Bunda emeği geçen çok kıymetli belediye başkanıma ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Ereğli’yi her geçen gün daha da ileriye götürüyorlar. Siz gurbetçi kardeşlerime katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, inşallah kazasız belasız işyerlerinize, yaşadığınız gurbete sağ salim sağlık içinde varırsınız. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın 4 yıllık görev süresinde ilçede gerçekleştirilen hizmetleri anlatan sinevizyon gösterimini izleyen gurbetçiler, Belediye Folklor ekiplerinin gösterisi ve Faslı Şahane grubunun seslendirdiği türkülerle stres atıp, davul-zurna eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarlarının da katılımıyla gerçekleşen gurbetçiler gecesi havai fişek gösterisi ve Başkan Uysal’ın gurbetçilerle hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.