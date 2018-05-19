Başkan Uysal iftarda mahalle ve köy muhtarlarını ağırladı

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal iftarda mahalle ve köy muhtarlarını ağırladı.

Son 4 yılda Ereğli ilçe Merkezinde günde 1500 kişiye iftar yemeği veren Ereğli Belediyesi, geleneği bu yılda sürdürüyor. Belediye Yemekhanesi’nde 3’ü aşçı 12’si yardımcı personel 15, iftar alanında ise 26 olmak üzere toplamda 41 personelin görev yaptığı İftar yemekleri, yenilenen İnönü Parkı’nda veriliyor. İlk iftarını ilçe halkının da katılımı ile Şehit aileleri ile birlikte yapan ardından din görevlilerini misafir eden Başkan Uysal, 3. günde de mahalle ve köy muhtarlarını ağırladı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, birlik beraberlik, paylaşma, dayanışma, kardeşliğin, sevginin ve saygının doruğa ulaştığı mübarek Ramazan Ayı’nda Ereğli halkıyla iftar yemeklerinde bir araya geliyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimi ile iftar sofrasında buluşacaklarını ve her akşam 1500 kişiyi ağırladıklarını belirten Başkan Uysal, İftar yemeği organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Uysal, “Yemeklerimizin tamamı belediyemiz yemekhanesinde belediyemizde görevli aşçılarımız tarafından pişirilmekte ve yine belediyemiz çalışanlarınca ikrama hazır hale getirilmektedir.” diyen Başkan Uysal, “Belediyemizde görev yapan 3’ü aşçı 15 personelin yanı sıra, iftar alanında yemeklerin servis edilmesinde görevli 26 personelimiz ile birlikte toplam 41 personel görev yapıyor. Belediyemizde görevli hocalarımızda iftar öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler seslendiriyor. Bu anlamda iftar yemeği organizasyonunda görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Üçüncü günün konukları mahalle ve köy muhtarları oldu.

İlk iftarını ilçe halkının da katılımı ile Şehit aileleri ile birlikte açan ardından Din görevlilerini misafir eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 3. günde de mahalle ve köy muhtarlarını ağırladı.

Başkan Uysal, “Rabbim bizleri birlik beraberlik içinde nice Ramazan ayları ve Ramazan Bayramına da ulaştırsın. İftar soframızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.