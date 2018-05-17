Başkan Uysal ilk iftarda şehit aileleriyle buluştu

Başkan Uysal’ın eşi Sevim Uysal ile birlikte katıldığı iftar sofrasına, İlçe Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz ve Garnizon Komutanı Vekili Dnz. Pd Albay Deniz Türker, Kdz. Ereğli Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüven, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Yenilenen İnönü Parkı’nda gerçekleşen iftar yemeği öncesi Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okunurken, Başkan Uysal’da masaları tek tek gezerek halkın Ramazan ayını tebrik etti.

“Bizler Kudüs davasında, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz ”diyen Başkan Uysal, iftar öncesi yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı paylaşma, dayanışma, birlik beraberlik, kardeşliğin, sevginin ve saygının doruğa ulaştığı mübarek bir aydır. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim. Yetimleri, yoksulları hatırlayalım. Rabbim bizleri birlik beraberlik içinde nice Ramazan ayları ve Ramazan Bayramına da ulaştırsın. Ramazan boyunca iftarlarımız, katılımlarınızla daha bereketli olacak. İftar soframızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Uysal, ayrıca şehit ailelerine verdiği müjdede, sahil kesiminde yapılacak olan sosyal hizmet binasının da ihaleye çıktığını ve Kurban Bayramı’nda da faaliyete geçeceğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Madenoğlu’da konuşmasında bu iftar sofrasında halkı buluşturan Başkan Uysal ile emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür etti. Dernek Başkanı Demirdüven ise Başkan Uysal’ın her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Şehit Aileleri Derneği üyelerine, Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan plaketler, ilçe protokolü tarafından verildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonundaki halk iftarları, Ramazan ayı süresince İnönü Parkında devam edecek.