Başkan Uysal kampanya startını verdi

Grup'ta yeni sezonun ilk maçına Pazar günü saat 15.00'de Hendek Belediyespor karşısında çıkacak olan Kdz. Ereğli Belediyespor 'da, kulüp yararına düzenlenen Eşya Piyangosunun biletleri de satışa çıktı.

31 Ekim 2018 Çarşamba günü yapılacak çekilişle aralarında 0 kilometre bir otomobilinde bulunduğu çok sayıda hediyenin sahiplerini bulacağı Eşya Piyangosunun bilet satış startı, Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal tarafından verildi.

Başkan Uysal, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve futbolcularında katılımı ile ilçe merkezinde bilet satışının yapıldığı stand önünde yaptığı açıklamada, “Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan takımımız yararına düzenlenen eşya piyangosuna tüm halkımızın katılımını arzu ediyoruz.”dedi.

Başkan Uysal, “2018-2019 sezonu Pazar günü saat 15.00'de sahamızda oynayacağımız Hendek Belediyespor maçı ile başlıyor. Ardından iki tur geçme başarısı gösterdiğimiz Türkiye Kupasında 27 Eylül Perşembe günü saat 13.00'de Süper Lig takımlarından Antalyaspor'u ağırlayacağız.

Bu ilçemiz tarihinde bir ilk olacak. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitme çabasında olacağız. Tüm taraftarlarımızdan hem stadımızı doldurarak, hem de eşya piyangosundan bilet alarak takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Öte yandan çekiliş kapsamında otomobil yanında ayrıca buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, motosiklet ve küçük ev aletleri gibi eşyalar da bulunuyor. Biletler, İş Bankası önündeki satış standının yanı sıra, maç günleri Şehit Vefa Karakurdu Stadı, Ereylin AVM Danışma, Kahverengi Kafe, Çilek Kafe, İlçe Merkezi ve İstanbul Yol Ayrımı bölgelerindeki iddia bayilerinde 25 TL'den satışa çıktı.