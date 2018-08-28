Başkan Uysal kampüs iddialarına yanıt verdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal eski devlet hastanesi binalarının bulunduğu Süleymanlar Mahallesi’nde ki BEÜ’ye üniversite kampüsü yapmak için tahsis edilen arsaların askeriyeye devredilmesi için kampanya başlattığı ve onay verdiği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunu söyleyenleri iddialarını ispat etmeye davet etti.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği lokalinde Dernek Başkanı Şükrü Kılıç, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Uysal, Ereğli Üniversite Kampüsü için Osmantepe bölgesinde bulunan 240 dönümlük arazinin çok uygun olduğunu ve bu konuda çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

“Tetiker bize destek verdi”

Kdz. Ereğli Belediyesi olarak üzerlerine vazife olmamasına rağmen konuyu yakından takip ettiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Başkan Uysal “Takiplerimizi yaptık ama meclisi takip eden arkadaşlar bilir; ‘bunu yaptık, şunu yaptık’ diye anlatmadık. Herkes konuşurken, toplumun her kesimi konuşurken biz alçak gönüllü bir şekilde bu konuda ‘çorbada tuzumuz olduğu için mutluyuz’ dedik. Burada aslında o günlerde bana destek veren arkadaşlarımız da var; bunların başında rahmetli Yaşar Tetiker var. O da bizlere elinden geldiği kadar destek oldu. Sayın Yusuf Ziya Odabaş da gönülden destek verdi ama bunlar kayıtlara girmeyen, bizlerin sohbet esnasında geçen konular” dedi.

“Alternatifimiz Osmantepe”

2014 yılından bu yana projelerinde üniversite kampüsünün hep ilk sırada yer aldığını ancak bu işin hemen olmadığını ifade eden Uysal, böyle bir konu için 30-50 yıllık planlar yapılması gerektiğini anlattı. Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi; “O günden beri başkan yardımcılarım, müdürlerim bu konuyu büyük bir gayretle, azimle kovaladılar. Sizlerin tahmin edemeyeceğiniz kadar gayret içindelerdi, teşekkür ediyorum kendilerine. İlçemizde yükseköğrenim gören öğrenci sayısının artmasında hepimiz hem fikiriz. Ama bu hemen olabilen bir şey değil. Bu söz konusu yerler eğer olmazsa, bu yolculukta önümüze engeller çıkarsa, bu yolda yazışmalar uzun sürerse bir alternatifimizi daha sizinle paylaşmak için de geldim. Geleceğimizi planlarlarken uzun vadeli planlar yapmamız lazım. 5 yıllık planlar böyle bir konu için çok kısa; 10 yılı, 30 yıl hatta 50 yıllık planlar yapmamız lazım. 50 yıl sonra buraları kullanan kardeşlerimiz bizlere dua edeceği bir yer olmalı. Bu konuda da önerdiğimiz, aklımızdan geçen alternatif yeri söyleyeceğim. Bu yer; Kışla, Potbaşı, Elmatepe, Kavaklık, özellikle de Kepez bölgesini ilgilendiren bir arazi. Kdz. Ereğlimizin hem ilçe merkezinin trafiğini sıkıntıya sokmayacak hem de ileri de hem fakülteler kampüsü hem yüksek okulların olabileceği, hem de yıllar sonra Kdz.Ereğli’de bir üniversite kurmanın temellerinin atılacağı bir yer. Bu yer; Alaplı’ya 10 buçuk kilometre, terminale ve Ereğli merkezine de 3 kilometrelik mesafede. Bu yer; terminale girecek çevre yolunun hemen yanı ve 240 dönümlük bir arazi. Köklü bir üniversitenin kuruluşuna kadar gidilebilecek bir nokta. Hem karayolu üzerinde, hem ulaşımı kolay, hem buraya kuracağımız kampüs alanına çocuklarımız için spor kompleksleri, kongre salonları kurabileceğimiz bir alan. Osmantepe olarak anılan bu yeri alternatif olarak sizlerle paylaşmak istiyorum.”

“Üniversite olmazsa millet bahçesi”

Devlet hastanesi eski yerlerinden vazgeçmediklerini dile getiren Uysal, bölgenin üniversite kampüsü yapılmaması durumunda millet bahçesi yapılması için başvuruda bulunacağını belirtti. Uysal basın toplantısında şunları ifade etti “Belki de hepinizin aklından geçen soru bu. Tek cümle söylüyorum; hayır. Bu yerler Kdz. Ereğli Belediyesi’nin veya Bülent Ecevit Üniversitesi’nin kesin tahsisli yeri olarak kalacak, kalmaya devam edecek. Peki bu yere eğer bina yapamazsak; bu yer de başka ne yapabiliriz. Madem ki, buralara bina yapmak için uzun yollardan geçip izinler alacağız, belki de bu müsaadeleri alamayacağız; o zaman ben de buradan 40 dönümlük arazinin Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklediği Millet Bahçesi olarak, yem yeşil bir alan olarak, bir rekreasyon alanı olarak, bir gezinti alanı olarak kalmasını talep edeceğim.”

Başkan Uysal bir muhtarın “Bana kampüsün eski hastane yerine yapılmasına karşı olduğunuzu söylemiştiniz?” şeklindeki sözlerine “Bu bölge askeriyeye devredilmedi. Çevresi askeri güvenlik alanı ilan edildi. Burası Üniversiteye kesin tahsisli. Ama bizlerde imarda belediye olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz” cevabını verdi. Uysal gazetecilerin soruları üzerine de; Belediyenin kampüsü yeri belirleme konusunda yetkili olmadığını belirterek “bizler o kadar çok sahiplendik ki; ilçemize çok şey katacağı için üniversiteye yük olmadan takip ederiz dedik. Bu konu rektörlüğün, Yüksek Öğretim kurumlarının ve planlamanın işi. Karar askeri ve politik bir karar. Bizlerde belediye başkanı olarak gönüllü olarak takipçisiyiz” diyerek yanıt verdi.

Başkan Uysal TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Özdemir’in gazetecilere Başkan Uysal’ın kampüs alanının askeriyeye devredilmesi için ilçe kaymakamı ile anlaşıp kampanya başlattığı ve görüş verdiği” şeklindeki iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, bu iddianın sahibi tarafından ispatlanması gerektiğini vurguladı.