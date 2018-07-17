Başkan Uysal, Kepez Mahallesi’nde çalışmaları inceledi

Başkan Hüseyin Uysal, beraberinde Başkan yardımcısı Deniz Koca, Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Önder Bayraktar ile mahallelerde sürdürülen çalışmaları gezerek yerinde takip etti.

Kepez Mahalle Muhtarı Baki Karaarslan’ın da katıldığı incelemede Başkan Uysal, Solak yol ayrımı bölgesinde devam eden asfaltlama çalışmalarını, asfaltlanacak yolları, aynı bölgelerde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce sürdürülen alt yapı çalışmalarını yerinde takip etti.

“Altyapıya önem veriyoruz”

Başkan Uysal, Katılımcı, Kültürel, Çevreci ve Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdikleri birçok etkinlik ve çalışmaların yanında Hizmet Belediyeciliği alanında da özellikle alt yapıya ayrı bir önem verdiklerini söyledi. 31 mahallenin hepsinde ayrı ayrı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Uysal, “Bu yılda mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ekiplerimiz ayrı ayrı noktalarda çalışarak gerçekleştiriyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren görüldüğü gibi gelişen ve değişen Ereğli’mizde alt yapıya ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

Başkan Uysal, sıcak havada asfaltlama çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarını tebrik ederek başarılar diledi.