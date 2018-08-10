Başkan Uysal kışla sanayi esnafıyla buluştu

Başkan Uysal, ‘Esnaf Buluşmaları’ toplantıları kapsamında Pazaryeri esnafıyla yaptığı toplantının ardından Kışla Sanayi Sitesinde İtfaiye İstasyonu bahçesinde Elmatepe, Köseler ve Kışla Mahallesi Muhtarlarını, Kışla Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adnan Tanrıkulu ve sanayi sitesi esnafını kahvaltılı toplantıda ağırladı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Uysal, sanayi esnafının istek ve taleplerini dinleyip, yapılması gereken işler konusunda ise ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

”Bizim alnımız ak, başımız dik”

“Geçmişle kavga etmek yerine, geleceğimize bakmalıyız” diyen Başkan Uysal; konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Benim çocukluğumdan beri bu sanayi bu şekilde. Hükümetimiz de imar barışı ile sorunların daha kolay çözülmesinin önünü açtı. Buranın site yöneticileri ve birlikteliğiniz aracıyla katkı sağlamaya başlayalım. Çözüm için elimizi uzatıyoruz. Bizim niyetimiz iyi ve halis. Bizim alnımız kara olsaydı karşınıza dikilebilir miydik? Bizim alnımız ak, başımız dik. Biz sizin karşınıza her zaman çıkarız. Eğir biz bu yola girdiysek devletimizin çıkarttığı kanunlara uyacağız."

“Kdz. Ereğli ne çektiyse kavgalardan çekti”

Uysal, "Yapıcı olalım, yapmamız gerekenleri yapalım. Birbirimizi kötülemekle yol alamayız. Ereğli bugüne kadar ne çektiyse, kavgadan ve yıkıcı eleştirilerden çekti. Enerjimizi hep boşuna harcadık. Enerjimizi boşa harcamayacağız. Beraber olacağız, birlikte olacağız, kardeş olacağız. Kandırılmış, oyalanmış, yapamamış veya eksik yapmış olabilirim. Ne kadar doğru ne kadar güzel varsa ne kadar sizin hayrınıza ne iş varsa yanınızdayım. Derdiniz neyse dertleniyorum.” dedi.

“Musluklardan memba kalitesinde su akıyor”

Kızılcapınar Barajı’ndan İçme Suyu Arıtma Tesislerinden arıtılan buyun tüm mahallelere verildiğini hatırlatan Başkan Uysal, bütün esnafa musluk suyu dağıttırdı. Başkan Uysal, “Şu anda itfaiyemizin musluğundan gelen suları içiyorsunuz. 135 km su hatlarını yeniledik, ilçemizdeki tüm asbestli boruları değiştirdik. Artık gönül rahatlığıyla musluklarınızı açarak memba kalitesinde suyunuzu içebilirsiniz. Hazır suya para vermeyin, paranız cebinizde kalsın” dedi.

Kışla Sanayi Esnafı da Başkan Uysal’ın sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, içtikleri suyun da çok lezzeti olduğunu söylediler.

Başkan Uysal, esnaf buluşmaları kapsamında yarın Belen Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya gelecek.