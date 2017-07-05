Başkan Uysal: “Laf yerine iş üretiyoruz”

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı 1. oturumu Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yapılan çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

“Bir aile bile otursa asfalt dökeceğiz”

Bu yıl içerisinde 60 bin ton asfalt planlaması yaptıklarını anlatan Uysal, çalışmaların iki ayrı ekip ile sürdüğünü ifade etti. Uysal konuşmasında “Bir süre önce başladığımız asfalt çalışmalarını biri finişer makinesi ile olmak üzere 2 ayrı ekip ile sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde 60 bin ton sıcak asfalt,70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt dökeceğiz. Alkaya’ya yol yapımı ve asfaltlanması konusunda bir dedikodu var. Ona da yanıt vermek isterim. Orada 8-10 aile değil, 1 ailede olsa Alkaya’a emisyon asfaltı dökeceğiz ve gerekli yol bakımlarını yapacağız” dedi.

Sakindere projesine Ağustos’ta başlanıyor

Sakindere projesine Ağustos ayı içerisinde başlanacağını ve proje kapsamında yürüme yolları yapacaklarını anlatan Uysal, burasını eskilerin değimi olan Dombay Deresi olmaktan çıkaracaklarını vurguladı. Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Sakindere Projesi’ne Ağustos ayında başlıyoruz. Etrafında yürüme ve yaya kaldırımları olacak. Sakinderemiz eskilerin dediği gibi dombay deresi olmaktan ve kötü kokuların yayıldığı bir dere olmayacak. İlçemize yakışan bir rekreasyon alanı olacak. Bunun içinde felaketlerden ders çıkarttık ve çarşı içinde aldığımız tedbirler sayesinde sel baskınları olmadı. Ülke genelinde nadir sayıda bulunan, 7’den 70’e toplumun her kesiminin, ailelerin buluşma noktası olacağına inandığım ilçemize ayrı bir renk katacak Spor Parkı inşaatında son aşamaya geldik. İçerisinde yürüyüş alanı, kay-kay pisti, 8 platformlu mini golf alanı, 450 metrekare buz pisti, halı saha, tırmanma alanı, oturma alanları, büfe, kafeterya, tuvalet ve bebek bakım odasını barındıran ‘Spor Parkı’nı, içinde bulunduğumuz ay içinde hizmete açıyoruz. Bu arada Eski Şantiye alanına inşa ettiğimiz Çocuk Oyun Dünyası’nda da; alt yapı çalışmaları tamamlandı ve dün itibari ile oyun gruplarının yerleştirilmesine başlandı. İlçemiz girişine ayrı bir renk katacak Çocuk Oyun Dünyası’ da kısa süre içinde hizmete girecek. Atatürk Anıtı’nı yenileme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Rölyeflerin ardından, anıt ve zemin taşlarını değiştiriyor, anıt ve çevresini ışıklandırıyoruz. Bu çalışmayı da kısa süre içinde tamamlayacağız. Andından İnönü Parkı düzenlemesine başlayacağız.”

Uysal konuşmasının sonunda eski belediye yönetiminin seçimlere 3 ay kalan borçlanma talebinde bulunduğunu, ancak kendilerinin böyle bir şey yapmayacaklarını söyledi. Uysal ayrıca kendilerinin çok laf üretmekten ziyade çok iş üretmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Şehit Vefa Karakurdu’nun adı ailesinin oturduğu sokağa verildi

Gündem maddelerinden Akarca Mahallesi Kasaplar Sokağının adının Şehit Vefa Karakurdu olarak değiştirilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda ve belediye meclisinin oy birliği ile karar alınmasına teşekkür eden Başkan Uysal, Beyçayırı Stadının adının şehit Vefa Karakurdu’nun adının verilmesi için de Spor Bakanlığı ile yazışma yapıldığını söyledi.

Başkan Uysal meclisteki gündem dışı konuşmasında 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümündeki programlar için tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimine katılım çağırısı yaptı.

Meclis toplantısında ilçede bir süredir tartışmalara neden olan Hatip Sokak üzerindeki Kur’an Kursu arsasının imar durumunun resmi kurum olmaktan çıkarılmasına yönelik madde, bazı kurumlardan görüş gelmediği gerekçesi ile ileri bir tarihte yeniden görüşülmek üzere CHP’li üyelerin ‘red’ oylarına karşılık AK Parti gurubu tarafından kabul edildi. Meclis, kalan gündem maddelerini görüşmek üzere yarın saat 10.00’da 2. Oturumunu gerçekleştirecek.