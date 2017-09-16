Başkan Uysal mahalleleri gezip vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Uysal, Sarıkorkmaz Mahallesi Aktaş sokağa giderek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında muhtarlarla birlikte vatandaşın ayağına kadar giderek istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

Başkan Hüseyin Uysal, bugünde Sarıkorkmaz Mahallesine giderek Aktaş sakinlerini dinledi. Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç. Sarıkorkmaz Mahalle Muhtarı Ali Kocatürk, Uzunçayır Mahalle Muhtarı Şaban Özcan ve Kirmanlı Mahalle Muhtarı Nurettin Yaman’ın da eşlik ettiği gezide, Başkan Uysal, Cuma namazını Aktaş camiinde kıldıktan sonra Aktaş Türbesini ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir toplantı yapan Başkan Uysal, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduktan sonra halkın istek ve taleplerini yerinde inceledi.

Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk ziyaret için, mahalle sakinleri ise kendilerini dinlediği için Başkan Uysal’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı dilediler.

Başkan Uysal ise, her mahalleye eşit bir şekilde hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek; “Göreve geldiğimiz günden itibaren 5 seçim birde 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamamıza rağmen mahallelerimizi aksatmadık ve tüm mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.